Belambra se refait une beauté pour l’été

Belambra poursuit le développement de sonen renforçant ses partenariats avec des acteurs reconnus et en introduisant de nouvelles activités dans ses clubs. Le partenariat avec laest reconduit pour quatre années supplémentaires. Depuis plus de 14 ans, le, animé par des coachs de la FFA, est proposé dans une quinzaine d’établissements. Il combine plusieurs disciplines telles que la course à pied, la marche nordique, l’Athlé Fit et des tests de condition physique.La, spécialiste international du fitness, est également maintenue. Vingt clubs Belambra proposeront ainsi des cours encadrés par des coachs diplômés Les Mills, notamment LM SHAPES, BODY BALANCE et BODY COMBAT. À cette offre s’ajouteront des séances de Pilates dès cet été. L’engagement dans les sports de raquette se poursuit également avec la reconduction du. Les clubs continueront de proposer des cours de tennis et de padel animés par des coachs agréés par la Fédération Française de Tennis. Une nouvelle initiative sera lancée : la. Dans quatre clubs équipés, les participants pourront disputer un minimum de trois matchs en duo, avec une dotation offerte au vainqueur local et une finale nationale programmée à l’automne.Parmi les nouveautés, Belambra introduira dans une vingtaine de ses clubs une animation autour du, sport de raquette d’origine nord-américaine, actuellement en plein essor en Europe. Cette, en lien avec des coachs FFT. Enfin, l’offre nautique est consolidée à travers de nouveaux partenariats avec des bases locales pour proposer un large éventail d’activités en mer, telles que le surf sur la côte ouest et la voile ou le paddle en Méditerranée.