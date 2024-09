Belambra nomme Alice Roudaut Directrice de l'Immobilier et du développement

Piloter la stratégie immobilière du groupe

Développer le portefeuille immobilier de Belambra en France

Déployer la valorisation des actifs à travers notamment des projets de rénovation et repositionnement des sites

Accompagner les projets de construction, rénovation et repositionnement des sites

Je suis très heureux d'accueillir Alice Roudaut au sein de notre comité de direction. Alors que Belambra poursuit, avec succès, la dynamique de développement entamé depuis plus de trois ans, son expertise dans la gestion d'actifs immobiliers, sa vision stratégique ainsi que sa capacité à conduire des projets ambitieux seront des atouts précieux pour accompagner la croissance de Belambra. Son arrivée va nous permettre d'accélérer et de renforcer durablement notre position d’acteur majeur du tourisme tricolore.

Diplômée d'un Master en Management et Investissement Immobilier de l'Université Paris Dauphine et du programme Bachelor de Sup de Co La Rochelle, Alice Roudaut a également occupé des fonctions de direction dans l'immobilier et le développement chez Hammerson, Fast Retailing et Klépierre., elle aura notamment pour mission de :» déclare Alexis Gardy