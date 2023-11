Belambra ouvre deux nouveaux clubs à la montagne

Les deux clubs proposeront une formule « all inclusive » comprenant :- Une offre de restauration complète et continue de 7h à 21h (buffets, spécialités montagnardes, show-cooking, snacking), un service open bar toute la journée en accès direct depuis la terrasse extérieure, et enfin des goûters et apéritifs conviviaux.- Une prise en charge complète des enfants de 4 mois* à 17 ans avec accompagnement aux cours ESF.- Deux veillées également encadrées par semaine pour permettre aux parents de profiter librement d’une soirée en tête à tête ou entre amis- Des animations variées et spectacles en soirée- Des activités sportives et ludiques (raquettes, luges, yoga, stretching, etc.) et de nombreux partenaires locaux pour découvrir la montagne autrement (héliski, randonnées, chiens de traineaux, etc.) ainsi que le patrimoine et la gastronomie de la région.