Hiver 2024/2025 : quel bilan en montagne ?

la cible de la clientèle jeune est une priorité

Les professionnels de la montagne constatent une évolution des comportements des vacanciers, avec une(52 %) et des(55 %) par rapport à la saison 2023-2024. Cette tendance illustre une attention renforcée portée à la gestion budgétaire des séjours. En revanche, les formules de vacances packagées restent stables pour 57 % des stations interrogées.Laest jugée stable par 57 % des répondants. Le maintien de cette clientèle traditionnelle s’accompagne d’une, signalée par 54 % des participants. Cette évolution confirme l’ouverture progressive des stations à une clientèle internationale., souligne que « les efforts de diversification et d’adaptation des stations engagées depuis de nombreuses années produisent des résultats encourageants ». Il ajoute que «», en lien avec les nombreuses offres de ski et hors ski proposées. Lessont qualifiées, grâce à un enneigement encore présent et à des conditions météo plus clémentes.