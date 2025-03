Auvergne-Rhône-Alpes : quelle fréquentation en montagne cet hiver ?

Les données issues d’Orange Flux Vision indiquent que la fréquentation touristique sur le. Ce maintien est notamment lié à unesur la période. Le Royaume-Uni enregistre une progression de 21,6 %, l’Allemagne 12,8 %, la Belgique 8,6 %, les États-Unis 27,5 % et le Canada 17,6 %. Ces chiffres contrastent avec la fréquentation française, affectée par des contraintes de pouvoir d’achat.Le, principalement dans les Alpes du Nord, a atteint 86,1 % entre le 8 février et le 7 mars 2025, un niveau proche de celui de l’an dernier (-0,4 point). Les semaines du 15 et 22 février ont été particulièrement fortes, avec des taux d’occupation de 92,9 % et 87,7 %.À l’inverse, la, uniquement marquée par la zone A, a connu un. Les professionnels des Alpes du Nord affichent un taux de satisfaction de 77 %, tandis que celui des stations du Massif central et du Jura est respectivement de 56 % et 51 %.