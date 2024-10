Montagne hiver : Alpes du Nord et villages vacances en tête des résas

* Observatoire G2A et FNRT, TO pris en compte du 1e novembre 2024 au 30 avril 2025

Comme l’année dernière, parmi les trois massifs analysés, ce sontqui enregistrent les meilleurs taux d’occupation à date (41 % sur la période observée), suivies(33,2 %) puis des(23,4 %).En revanche, ce sont les Alpes du Sud qui s’offrent la meilleure avance (+ 5,2 pts vs N-1) devant les Alpes du Nord (+ 2,4 pts), et les Pyrénées qui restent stables (+ 0,9 pts).Les Alpes enregistrent de bons taux de réservation en janvier, tandis que pour les Pyrénées, c’est la deuxième quinzaine de février qui s’annonce la plus favorable. Côté alpin, alors que la Haute-Savoie affiche des réservations plutôt stables, la Savoie, l’Isère et les Hautes-Alpes performent mieux. Les stations grand domaine sont plébiscitées par les skieurs (45,4 %), devant les stations de charme (32,2 %).A date, ce sont, devant les agences immobilières (26,7 %). Les Résidences de Tourisme complètent le podium avec 24,9 %, soit bien mieux que les hôtels et les meublés de tourisme.L’ensemble des gammes des Résidences de Tourisme affiche des niveaux de réservations en avance à date, de +0,9 pt pour les établissements les plus étoilés à près de 6 pts d’avance pour les hébergements d’entrée de gamme.