À la découverte des trésors cachés des Hauts-de-France, avec Septentrion Tours

TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?



Nicolas Dequéant : Le centre de la mine et du chemin de fer (CMCF) à Oignies.



Sur un carreau de mine (parce qu'on est dans le Nord), des passionnés de train partagent leur passion à toutes les échelles, avec un sens de l'accueil qu'on ne retrouve que chez nous.



TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir et à vivre dans votre région ?



Nicolas Dequéant : Dans les arbres, dans des tipis, mais aussi dans d'anciens corons réaménagés en 4 étoiles ou dans des "quilles en l'air" (habitations créées à partir de bateaux retournés, ndlr) qui s'apparentent plus à de l'hôtellerie de plein air.



TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?



Nicolas Dequéant : J'en citerais plusieurs. En été, les fêtes de Gayant - proclamées chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO - qui voient la famille de géants portés être célébrée par toute la ville de Douai.



Mais aussi, le Carnaval de Dunkerque et la braderie de Lille. Pour beaucoup, la braderie de Lille clôture l'été avec le plus grand vide grenier d'Europe. C'est également une fête ininterrompue par la nuit.



Entre les deux, des dizaines de fêtes locales ponctuent la vie régionale. Que ce soit la Fête des Baigneurs, à Mers-les-Bains ou les nombreux sons et lumières que compte la région (les Misérables à Montreuil-sur-Mer, le souffle de la Terre à Ailly-sur-Somme ou même Chroma à Amiens), chaque week-end vous offre un spectacle où la rencontre avec les locaux est garantie.



Enfin, en hiver, les fêtes de la Sainte-Barbe, qui rappellent l'attachement des mineurs à la tradition.