Les Hauts-de-France en famille : entre histoire, nature et culture !

Pour débuter notre deuxième journée, nous nous sommes aventurés dans le parc préhistorique de Samara , niché au cœur de la nature. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par l'atmosphère envoûtante du lieu, où le temps semblaitDans le parc il est possible de rencontrerqui ne manquent pas de faire revivre l'histoire à travers des activités, une façon ludique pour les plus jeunes de découvrir l'Histoire. Le parc de Samara est divisé en deux parties,ouverte que le matinet dèsest accessible pour pouvoir retracer l'histoire de nos ancêtres.Nous avons poursuivi notre voyage dans le temps en embarquant à bord du train de la Baie de Somme . Plongeant dans l'atmosphère nostalgique des voyages d'autrefois, nous avons eu le privilège de voyager à bord de ces trains historiques, témoins d'un héritage ferroviaire préservé et mis en valeur par l'Association du Chemin de Fer de la Baie de Somme depuis 1971.À une allure de 25 km/h, nous avons redécouvert l'élégance et le charme rétro de cette époque sur l'ancien "". Partis de la gare de Noyelles, nous avons fait escale à la gare du Cortoy, où nous avons posé nos bagages avant de poursuivre notre périple.Notre prochaine destination était le parc du Marquenterre , où nous avons eu l'opportunité d'en apprendre davantage sur nos amis les oiseaux, ainsi que sur le festival qui leur est dédié. Accompagnées de, nous nous sommes aventurés au cœur de la forêt pour observer des espèces que l'on ne croise pas tous les jours. Entre, nous avons passé un après-midien pleine nature, une expérience qui ne manquera pas d'émerveiller les enfants.Parmi les visites proposées par le parc,, et chacune offre une approche ludique de la découverte. Carnets de jeu, jeux de recherche, observations aux jumelles : tout est réuniEn plus de la visite guidée, nous avons eu la chance d'écouter les chants mélodieux des oiseaux. Équipés d'une parabole et de casques audio, notre guide nous a fait découvrir une symphonie de sons variés, une expérience immersive et apaisante. Cette visite est uniquement disponible pendant le festival de l'oiseau Cette année, nous avons participé à la 33e édition du festival, qui s'est déroulée du 20 au 28 avril. Créé en 1991 pour mettre en valeur la richesse environnementale et la diversité des espaces naturels de la Baie de Somme, le festival est devenu un événement incontournable dans la région. Chaque printemps, lors de la période, le festival offre neuf jours d'immersion en pleine natureNous avons prolongé notre après-midi dans l'univers fascinant des oiseaux en nous lançant dans une balade guidée avec notre guide nature, Maxim Marzi . Celui-ci nous a plongés dans les subtilités de cet espace vaste où les oiseaux affluent pour se nourrir lorsque la marée est basse. Équipés de nos bottes et de nos jumelles, nous avons eu la chance d'observer de près la beauté de la nature qui nous entourait.Une journée qui ne voulait pas se terminer puisqu'elle s'est poursuit àavec la. Nous avons assisté à des performances, laissant les spectateurs sans voix. Cette rencontre s'est déroulée duet offre également une occasion de divertir les enfants.dans le ciel est déjà une activité passionnante, maiset ensuite apprendre àà l'école des cerfs-volants crée des souvenirs inoubliables. Et peut-être une opportunité de découvrir une passion.La journée s'est clôturée par, une activité promettant des moments de pur plaisir en famille et des. Apprendre à monter son char et à le piloter nous a rapidement donné l'impression d'être des experts après seulement