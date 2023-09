Week-end de déconnexion en baie de Somme

C’est le cas de Rando Nature en Somme. Leurs guides connaissent la baie comme leur poche et proposent la plus belle expérience :Etendu sur 72 km²,Ce flux permet d’y glisser ses pas et de découvrir un autre monde :, étendue de maigre végétation, inondée seulement aux hautes marées ;, chenaux vaso-sableux aux courants parfois puissants ;, prairies émergées sur lesquelles broutent des moutons de prés-salés.Ce milieu grouille de vie. Selon les saisons et l’heure, on y aperçoit des chasseurs dans, s’élevant au gré de la marée - la chasse aux canards est ici une longue tradition ; des pêcheurs de crevettes ; des ramasseurs de coques ; des mytiliculteurs…Plus original, on rencontre aussi tôt le matinUne centaine de professionnels vit de cette activité. La récolte est vendue à des restaurateurs locaux ou exportée, notamment aux Pays-Bas.Après 3 heures de marche, les bottes crottées et une saine fatigue dans les jambes, retour au point de départ par(à Saint-Valéry ou au Crotoy, la traversée s’effectue dans les deux sens).