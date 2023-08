Dunkerque, une ville qui ne manque pas d’atouts Visite de la ville, entre plages, architecte, histoire et festivités

Découvrir Dunkerque, c'est à la fois vivre une immersion dans l’Histoire, un séjour balnéaire, un tourisme pour tous, un sens de la fête et plus encore… Au nord du nord de la France, la ville ne manque pas d’atouts et peut, sans complexe, tenir la dragée haute à ses rivales sudistes.



« Dunkerque est un miracle… Ici en 1945, je n’avais vu que les ruines. Saint-Eloi et Jean Bart et puis rien, le port paralysé…



En 14 ans, Dunkerque a fait un miracle de l’effort et du courage, et les résultats sont magnifiques. Je sais qu’il y a de grands projets pour que la ville devienne plus belle » .



Ainsi parlait le Général de Gaulle en 1959.



Belle, au nord du nord de la France, la ville ne manque pas d’atouts et peut, sans complexe, tenir la dragée haute à ses rivales sudistes.



Il faut remonter au VIIe siècle pour trouver les premières traces de Dunkerque, petite bourgade pieuse qui bâtit sa première église ( kerque en flamand) planquée dans les dunes ( duyn en flamand) d’où son nom de « Duynkerque ».



OT de Dunkerque : « Pas de promos sans la possibilité de vendre » Malo-les-Bains : Restaurants terrasses, estaminets se succèdent sur la digue bordée de villas construites au début du siècle dernier. Dans le sable, les cabines de plage colorées bordent la plage. A la belle saison, c’est un point de rendez-vous privilégié par les Dunkerquois.



Bray-Dunes : Dans un milieu dunaire préservé et une interminable plage de sable fin, la station à la digue piétonne permet la pratique d’activités sportives et familiales. En juin, un festival réunit cerfs-volants acrobatiques, powerkite, cerfs-volants monofil, kitesurf, jardins du vent.



Zuydcoote : Au cœur du Gand Site des dunes de Flandre, la plage, rendue célèbre par le film d’Henri Verneuil, offre de grands espaces sauvages bordés de dunes. A marée basse, on peut voir l’épave du Crested Eagle, bateau à aube, vestige de l’opération Dynamo.



Leffrinckoucke : Les joies de la plage se conjuguent avec les découvertes historiques. Face à la mer, à gauche, la base nautique est un espace pour les amateurs de char à voile et de surf. A droite, la descente mène jusqu’au vestige du mur de l’Atlantique.



Petit Fort Philippe : Avec son vaste estran, ses cabines de plage et son sable fin, elle attire autant les amateurs de glisse que les familles et les plaisanciers. De nombreuses attractions sont offertes l’été.



Grand site des dunes de Flandre : entre nature et Histoire Du port de Dunkerque à la frontière belge, les dunes de Flandre s’étirent sur 13 kilomètres coté français (elles se prolongent sur 11km en Belgique).



Entre nature et histoire s’égrènent, sur tout le littoral, les blockhaus et les épaves de l’opération Dynamo.



Les Dunes sont le point de départ de randonnées faciles de 4 à 8 kilomètres. On part à la découverte de la biodiversité à travers les dunes Dewulf, du Perroquet, Marchand.



Le centre permanent d’initiatives pour l’environnement propose des visites guidées tout au long de l’année.

De riches musées Maritime et portuaire : situé dans un ancien entrepôt de tabac, le musée maritime et portuaire raconte quatre siècles d’Histoire à travers 500 œuvres et documents (maquettes, tableaux, vidéos, diaporama). On découvre le portrait du corsaire Jean Bart, fierté de la ville, d’autres figures de proue ou encore la formidable aventure de la pêche en Islande. Amarrés au musée, le trois-mâts Duchesse Anne, le bateau feu Sandettié et la péniche Guilde retrace la vie du port. Et s’il vous reste un peu de courage, il faut grimper les 276 marches du phare pour un superbe point de vue.



Immersion dans l’histoire Beffrois, fortifications, blockhaus... Dunkerque est un véritable musée à ciel ouvert. De l’épopée des corsaires à l’opération Dynamo, Dunkerque est au cœur de l’histoire européenne.



Musérial du fort des dunes : Escamoté dans les dunes, c’est un témoin de l’architecture militaire du XIXe siècle. Six salles

d’immersion vidéo, des panneaux interactifs, des maquettes, racontent l’histoire du territoire de Turenne à Dynamo.



Opération Dynamo : Disposé dans les locaux du poste de commandement français durant la bataille de Dunkerque, Dunkirk par Christopher Nolan, le musée a subi un complet remaniement : nouvelle scénographie, nouveaux espaces, nouvelle façade, vaste salle de projection. Un endroit privilégié pour comprendre la bataille de Dunkerque et la fabuleuse évacuation de 340 000 soldats des forces alliés. Mais encore, la vue du belvédère vaut, à elle seule, le déplacement.



La mémoire de l’architecture Plurielle, l’architecture raconte l’histoire de la ville : des maisons de pêcheurs aux friches portuaires reconverties, en passant par les quartiers nés de la reconstruction.



Le beffroi de l’Hôtel de ville côtoie les villas balnéaires édifiées à une époque qualifiée de belle.



Ainsi, le front de mer de Malo-les-Bains est bordé de riches résidences de styles divers, de l’Art Nouveau au néo-classique, voire néo flamand, en faisant un passage par les plus typiques. C’est, pendant les années folles, entre les deux guerres que l’« Excentric » a vu le jour quartier Rosendaël. Des sujets insolites, des couleurs pastel couvrent les façades de ces maisons au styleunique.



A la fin du second conflit mondial, architectes, urbanistes, politiques, population ont dû se mobiliser sur un ample chantier de reconstruction, pris entre des contraintes modernes et budgétaires.



Il fallait alors, dans l’urgence, rendre habitable les deux tiers des immeubles. Ce qui peut expliquer cette architecture surprenante d’îlots rouges ça et là en ville.



Autre fierté (justifiée) de la cité : le Frac grand large. Posé comme un vaisseau de verre face à la mer, cet édifice est l’œuvre d’Anne Lactone et Jean-Philippe Vassal, gagnants du prix Pritzker, la plus haute distinction en architecture.



Edifié sur le site des ateliers et chantiers de France, le Fonds Régional d’Art Contemporain donne accès à des milliers d’œuvres de 1960 à nos jours et à des outils de méditation.

Zuydcoote et Blockhaus Complétant la défense terrestre du fort des Dunes, la batterie côtière de Zuydcoote s’étend le long du rivage de la mer du Nord.



Les blockhaus de l’Atlantique ont grossi l’ouvrage pendant la seconde guerre mondiale. On les observe principalement en se baladant le long du rivage entre Leffrinckoucke et Zuydcoote.



Le Princess Elizabeth : une mémoire vivante flotte en centre-ville. Construit en 1927, ce petit bateau réquisitionné sauva 1 673 vies en 4 voyages allers-retours (500 Français étaient parmi les rescapés). Il poursuit sa vie en beauté en abritant un bar restaurant branché. Autres temps !

Carnaval, depuis le 17e siècle ! La fête du Carnaval remonte au 17e siècle, lorsque les armateurs offraient des fêtes à leurs équipages avant qu’ils n’embarquent pour l’Islande.



Aujourd’hui le sommet du carnaval a lieu le dimanche qui précède Mardi gras. On vient du monde entier pour participer à la folie qui s’empare de la ville.



Traditionnellement, du haut de son balcon, le Maire de Dunkerque lance des harengs à une foule diabolique qui se les dispute.

