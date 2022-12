Le Radisson Blu Grand Hôtel & Spa a rouvert à Malo-les-Bains

Situé à seulement 2h20de Paris et à quelques kilomètres de la frontière belge, le Radisson Blu Grand Hôtel & Spa, Malo-les-Bains offre en effet une vue panoramique sur la ville et sur la plage ainsi qu'un accès direct à la Digue des Alliés, entièrement rénovée tout comme son brise-lames.



Dans cette station balnéaire réputée pour sa longue plage de sable ornée de cabines colorées, les sportifs seront à la fête.



Ils auront facilement accès à deux parcours de course à pied, qui s'étendent sur un rayon de cinq kilomètres autour de l'hôtel et pourront louer des vélos pour longer le littoral jusqu'à la frontière belge. En outre, ceux qui pratiquent le char à voile, le kitesurf et le paddleboard pourront s'en donner à cœur joie.



Les amateurs d'art, d'architecture et d'histoire seront également gâtés. Non seulement, ils pourront aller admirer les belles villas Malouines de Malo-les-Bains, mais le Musée d'art contemporain FRAC (1 500 œuvres d'art) se trouve juste en face de l'hôtel.



Enfin, de nombreux sites patrimoniaux sont à découvrir dans les environs, par exemple, à Dunkerque, le beffroi Saint-Éloi, un monument du XVe siècle qui, classé par l'UNESCO, offre une vue imprenable sur le littoral de haut de ses 58 mètres.



Le port abrite également un musée en plein air, présentant des navires classés monuments historiques nationaux.



Quant au Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo, situé à l'intérieur des bunkers du Bastion 32, il guide les visiteurs à travers les événements de l'opération Dynamo, la plus grande évacuation militaire de l'histoire et un tournant de la Seconde Guerre mondiale.