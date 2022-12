Le Radisson Cour des Loges Lyon rouvrira à l'été 2023

L'art et le design sont des éléments récurrents de la signature des hôtels Radisson Collection : ils présentent les œuvres d'artistes locaux et internationaux auxquels ils font appel.



"Le Cour des loges est un restaurant-hôtel. Son cœur, c'est la restauration ", a poursuivi Julien Munoz.



A Lyon, le restaurant gastronomique étoilé Les Loges est une "institution". Elle devrait le rester. "L'idée, c'est bien de garder l'histoire du lieu. Notre signature, ce sont des restaurants gastronomiques à la française" , a encore insisté le Senior Vice Président, Sales and Marketing pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de Radisson Hôtel Group.



Anthony Bonnet, le chef du Cour des Loges de Lyon était venu à la villa "L'Abri", à Cannes, pour montrer une petit échantillon de son grand savoir faire et de sa créativité.



Après l'entrée composée de légumes racines et cresson de fontaine issus du potager de l'abbé Rozier, est venue une volaille fermière cuite au bois de figuier accompagnée d'une remarquable Côte Rôtie du Domaine Burgaud suivie par une crème de malt pomme fondante.



"Je m'adapte aux produits qui arrivent selon les moments. Je veux faire découvrir des émotions mais aussi différentes textures selon les saisons ", a expliqué Anthony Burgaud qui est fidèle au cour des Loges de Lyon depuis quatorze ans. Il y officie en cuisine à la tête d'une vingtaine de personnes. Une équipe de même taille est en salle.



"La gastronomie se perd, même à Lyon ", a-t-il regretté. "C'est dommage. J'ai envie de contribuer à la renaissance de cette gastronomie, et, avec le soutien de Radisson, la faire connaitre à nos clients du monde entier ", a poursuivi ce chef qui travaille avec un réseau fidèle de producteurs locaux, et notamment avec une ferme associative qui emploie des salariés en insertion.



Pour laisser zéro déchets végétaux, il veille à ce que ses fournisseurs les récupèrent pour les composter.



Le même soin est apporté aux repas servis au bistrot de la Cour des Loges. Et aux petits déjeuners de l'hôtel qui sont proposés sous forme de buffet, et également "à la commande" ce qui, selon Anthony Bonnet, "fait toute la différence" .



"Les petits déjeuners sont souvent la dernière expérience que les clients ont de l'hôtel" , insiste-t-il. Ce sont les mêmes produits qu'au restaurant qui sont alors travaillés, mais Anthony Bonnet cherche alors "des gourmandises plus simples, plus centrées sur le produits" . Ainsi, ses jus de légumes sont-ils désormais plus demandés que les jus de fruits.