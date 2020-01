New York : Radisson ouvre un établissement à deux pas de Times Square

Radisson annonce l'ouverture du Radisson Hotel New York Times Square au 525, 8th Avenue New York, NY.



Situé dans le Midtown West, l'hôtel propose 320 chambres, dont 70 avec une vue sur l'Empire State Building.



Chaque chambre dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un service d'étage et d'un mini réfrigérateur.



Sur place également : un centre de remise en forme, un centre d'affaires, une consigne à bagages et de boissons chaudes gratuites (thé et café).



Pour les voyageurs d’affaires, une salle de conférence de style new-yorkais pour 12 personnes est disponible, et un membre de l’équipe y est présent pour les assister avec les détails techniques et leurs demandes de restauration.



L'hôtel dispose également d'un bar à cocktails saisonnier sur le toit avec vue sur l'Empire State Building, le quartier de Hudson Yards, dont la terrasse d'observation The Edge, et le fleuve Hudson.



Cette dernière ouverture fait suite à celles du Radisson Hotel New York Midtown-Fifth Avenue et du Radisson Hotel New York Wall Street en septembre 2019.