The Peninsula New York se refait une beauté

L’hôtel The Peninsula New York, qui occupe l’une des plus prestigieuses adresses de Manhattan depuis 1904, vient d'entreprendreLe nouveau design, conçu par le cabinet new-yorkais Bill Rooney Studio, apportera un souffle de modernité épurée et élégante aux chambres et aux espaces publics de l’établissement, tout en affichant ses origines du début du XXe siècle., permettront d’équiper les 217 chambres et suites, ainsi que l’une de ses suites à thème, la Grand Suite, de nouveaux conforts contemporains et de matériels à la pointe de la technologie.L’installation d’une technologie en chambre, développée pour Peninsula, permettra d’L’éclairage, le mobilier, le linge de lit Quagliotti et les textiles jacquard, déclinés dans une palette de blancs souligneront l’impression de volume et de clarté.Parallèlement, certains éléments de design inspirés de l’époque Art déco de New York, notamment le verre gravé et les têtes de lit moulées, évoqueront l’esprit dynamique de "Big Apple". Pour compléter le tableau, une sélection d’œuvres originales d’artistes, de livres et d’objets d’art évoquera le confort d’un appartement privé et cossu de Manhattan.