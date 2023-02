2022 marque le retour des voyageurs internationaux à New York City

Pour 2023, les prévisions sont également encourageantes et la ville de New York City s'attend à attirer 61,7 millions de visiteurs.



" Le rythme du rebond du tourisme contribue à alimenter la reprise économique de la ville en soutenant environ 410 000 emplois dans l'ensemble du secteur des loisirs et de l'hôtellerie et plus de 40 milliards de dollars US en dépenses directes des visiteurs, soit environ 60 milliards de dollars en impact économique total pour l'année ", détaille NYC & Company.



Tout au long de l'année 2022, les performances hôtelières ont augmenté et devraient atteindre près de 32 millions de nuitées vendues, soit seulement 20% de moins que les niveaux records de 2019.



" Les emplois liés au tourisme et à l'hôtellerie, que ce soit dans l'hébergement, la restauration, le commerce de détail, les musées, les théâtres, les transports et les attractions dans les cinq boroughs ont également connu une amélioration constante avec une augmentation d'environ 13%, bien que toujours en dessous des niveaux pré pandémiques ", souligne l'OT.



En octobre 2022, plus de 410 000 personnes étaient employées dans l'ensemble du secteur des loisirs et de l'hôtellerie, soit 9% de tous les emplois de la ville. Le secteur de l'hôtellerie, plus spécifiquement, a également connu une croissance du nombre d'emplois, atteignant 37 300 jusqu'en octobre 2022, selon le Bureau of Labor Statistics.