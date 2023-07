Robin Hayes, PDG de JetBlue "Les belles choses arrivent aux gens qui savent attendre"

Décidément et en ces temps de forte reprise des voyages aériens, les cérémonies pour accueillir de nouvelles compagnies à Roissy se succèdent.



La dernière en date : JetBlue qui vient grossir le nombre déjà très important d’opérateurs sur la ligne entre Paris et New York.



Peu connue en France, JetBlue est cependant une compagnie de taille, la 6e aux États-Unis, basée à New York et opérant vers 100 destinations dans le pays et dans 30 pays différents avec 290 avions et 25 000 hôtesses et stewards.



JetBlue veut elle aussi sa part du gâteau, ce marché à 50 milliards de dollars que représentent les liaisons entre les États-Unis et l’Europe et qui continue d’exploser. Après Londres, les voilà donc à Paris.