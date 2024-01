Icelandair se dote de deux nouveaux Airbus A321LR

Nous poursuivons le renouvellement de notre flotte et sommes très heureux d'annoncer la location de deux nouveaux avions auprès de CDB Aviation, élargissant ainsi notre partenariat avec l'entreprise. Nous avons déjà commencé les préparatifs pour la mise en service de ces avions efficaces qui remplaceront nos Boeing 757. Ils offriront des opportunités passionnantes pour explorer de nouvelles destinations tout en renforçant nos efforts en matière de durabilité

Les avionssont des modèles plus modernes et plus efficaces, offrant une meilleure performance environnementale. Ils permettront à Icelandair d'explorer de nouvelles destinations tout en renforçant ses efforts en matière de durabilité., PDG d'Icelandair, se félicite de cette acquisition et souligne l'importance de ce partenariat avec CDB Aviation : “."Les livraisons desdébuteront plus tard cette année, tandis que celles des Icelandair , fondée en 1937, est connue pour utiliser la position géographique unique de l'Islande comme un hub à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En 2022, la compagnie a transporté. En plus de ses activités de transport de passagers, Icelandair propose également des services de fret aérien et de logistique, ainsi que des services de location d'avions et de conseil.L'acquisition de ces deux nouveaux Airbus A321LR par Icelandair renforce sa volonté de moderniser sa flotte et de proposer des voyages plus durables. Cespermettront à la compagnie d'explorer de nouvelles destinations tout en réduisant son empreinte carbone. Avec cette initiative, Icelandair confirme son