Islande : où en est l'éruption du volcan du 18 décembre 2023 ?

Les éruptions volcaniques sont bien évidement suivies de près par les autorités locales mais également par tous les professionnels du tourisme qui se souviennent du réveil d' Eyjafjallajökull en 2010.



Cette éruption, qui a duré un mois, reste dans les mémoires après paralysée une grande partie du trafic aérien européen.



D'autres éruptions volcaniques en Islande ont également marqué les esprits. D'après VulcanoDiscovery.com, l'éruption du volcan Grímsvötn en 2011 a été la plus importante depuis celle du Laki en 1783, projetant des cendres à plus de 10 km d'altitude.



En 2014, le volcan Bárðarbunga a connu une éruption qui a duré six mois, la plus longue enregistrée en Islande depuis celle du Laki en 1783, avec des cendres éjectées jusqu'à 8 km d'altitude.