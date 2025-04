Eruption du volcan Poás : que signifie l'alerte rouge déclenchée par le Costa Rica ?

Le, situé dans la province d’Alajuela au Costa Rica , fait actuellement l’objet d’une surveillance renforcée en raison de l’intensification de son activité éruptive. La Commission nationale d’urgence a officiellement déclaréle. Cette mesure concerne spécifiquement le parc et ses environs immédiats. La décision a été motivée par la fréquence et la puissance des éruptions observées ces derniers jours.D’après les informations relayées par la CNE, l’une des principales préoccupations est liée à. Ces explosions sont accompagnées de dégagements de cendres et de gaz, susceptibles d’affecter la qualité de l’air dans les zones proches. Ces cendres se sont élevées(Ovsicori) a confirmé que l’activité actuelle du volcan se caractérise par des émissions de dioxyde de soufre (SO₂) avec des concentrations élevées mesurées dans l’atmosphère.au parc national a étépour des raisons de sécurité