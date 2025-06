Eruption Etna : quelles conséquences sur le trafic aérien ?

Le 2 juin 2025,, plus haut volcan actif d’Europe, situé en Sicile , est entré en éruption, projetant unCe phénomène spectaculaire, filmé depuis plusieurs points de l’île italienne, a suscité des réactions à travers l’Europe.L’éruption n’a pour l’instant entraîné. Cette activité correspond à un cycle classique d’un volcan strombolien comme l’Etna. Ce dernier entre en éruption plusieurs fois par an, avec des épisodes plus marquants tous les cinq à dix ans.La situation est sous surveillance étroite des autorités italiennes et des volcanologues, mais aucun signe ne laisse penser à une aggravation immédiate du phénomène.