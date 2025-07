Wilson revient... dans une nouvelle campagne aux Fidji !

Nous voulions créer un hommage qui capture l’âme des Fidji et touche le cœur du public. C’est une manière poétique d’offrir aux fans de ce film mythique la conclusion qu’ils attendaient

montre la manière dont les Fidji accueillent les voyageurs ainsi que la richesse des expériences proposées

un rappel que les Fidji abritent une industrie cinématographique locale en plein essor

Wilson’s Happily Ever After met en scène le célèbre ballon échoué sur les plages du. Il est retrouvé par Lani, une jeune Fidjienne, qui l’intègre à son quotidien. Ensemble, ils explorent les Fidji en participant à des: vélo sur les anciennes voies ferrées avec Eco Trax, cérémonie traditionnelle de Kava, canoë à Vanuabua Beach ou encore parties de volley-ball., le film a été imaginé par Special PR et produit par Radlab. Il s’inspire d’une scène emblématique du cinéma et cherche à offrir une suite poétique à un personnage qui a marqué toute une génération. “”, explique, Directrice générale de Special PR.Pour Brent Hill , CEO de Tourism Fiji, ce projet “”. Il ajoute que le film est aussi “”.Selon, ce secteur emploie actuellement plus de 1 200 personnes et mobilise près de 300 entreprises. Pour l’exercice 2023–2024, les productions internationales ont injecté près de 100 millions de dollars fidjiens dans l’économie du pays.