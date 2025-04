Tourism Fiji lance la Loloma Hour pour l’environnement

La Loloma Hour repose sur quatre piliers d’engagement : la faune, les communautés locales, les récifs et le littoral. Chaque pilier regroupe plusieurs activités mises en œuvre avec l’aide d’établissements touristiques partenaires.



Le pilier « Rendre aux animaux sauvages » comprend des randonnées de conservation, la participation à la recherche marine ou à la protection d’espèces locales. Pour « Rendre à la communauté », les visiteurs peuvent s’initier à des pratiques culturelles telles que le tissage traditionnel ou la transmission de récits locaux. Le pilier « Rendre aux récifs » propose des activités comme la plantation de coraux, la restauration de récifs ou la construction d’habitats marins. Enfin, « Rendre au littoral » inclut des initiatives de reforestation, de nettoyage des plages et de plantation de mangroves.



Ces activités sont organisées par les hôtels, resorts et opérateurs de tourisme impliqués, permettant aux voyageurs de contribuer concrètement à la préservation du patrimoine fidjien naturel et culturel. L’objectif est de faciliter l’accès à des actions durables, de sensibiliser les visiteurs à l’environnement local et d’incarner « l’esprit généreux fidjien » dans une approche collaborative et immersive.