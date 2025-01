Les Fidji rentrent dans le club des destinations millionnaires !

Les Fidji font partie du club des millionnaires !



Après une année 2024 record, la destination vient de passer le cap symbolique du million de voyageurs. Au-delà du symbole, c'est un véritable évènement et moment marquant de l'histoire d'un pays aussi grand qu'une petite région française.



Pour remettre en perspective et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les Fidji, si l'archipel était une région de France, il se trouverait en termes de superficie entre l'Île-de-France et la Bretagne.



Et pourtant, les 300 îles de ce pays ont accueilli 982 938 touristes par avion et 81 854 passagers de bateaux de croisière.



Nous parlons d'une nation dont la population atteint 936 375 habitants.



Pour la première fois, les touristes ont été plus nombreux que les Fidjiens. Et l'exploit est encore plus notable, au regard des distances avec ses premiers marchés que sont l'Australie (+ de 4 600 km), la Nouvelle-Zélande (près de 2 600 km) ou encore les Etats-Unis (plus de 8 800 km de Los Angeles).