Workshop Tourism Fiji, à la découverte de l’archipel

Au cours de cette soirée, les différents participants pourront échanger avec les partenaires de l’événement qui seront présents sur place.



Fiji Airways, la compagnie aérienne nationale des Îles Fidji, sera présente pour échanger sur les thématiques liées au secteur aérien (lignes, plateformes, liaisons, etc.) et pour mettre en valeur l’accessibilité de l’archipel.



Plusieurs représentants du secteur hôtelier seront également présents pour faire découvrir aux participants les prestations de haute qualité proposées sur les îles, ainsi que les possibilités d’évolution du secteur, dans le cadre du développement d’un tourisme plus responsable face aux enjeux climatiques modernes.



Le Fiji Orchid, le Nukubati Great Sea Reef et le groupe Outrigger Resorts seront partenaires de l’événement organisé par Tourism Fiji.



Enfin, la compagnie de croisières Captain Cook Cruises proposera une présentation des différentes croisières proposées au cœur de l’archipel afin de mettre en valeur ce mode de tourisme alternatif.



Au cœur de l’événement, les participants seront émerveillés par une prestation artistique unique en son genre.



Les participants pourront se laisser par VOU Dance Fiji, la compagnie de danse la plus populaire du Pacifique, qui présente le spectacle numéro 1 des Fidji, "Fiji Untold", raconté par la chanson et la danse. Dépaysement garanti !