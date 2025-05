Forum des Pionniers 2025 : 5 idées clés pour réinventer l’intermédiation touristique et dessiner l’avenir du secteur

L’intermédiation touristique se réinvente. Elle passe du statut de canal transactionnel à celui de créatrice de confiance, de valeur et d’expériences. Entre transformations technologiques, exigences éthiques et attentes durables, elle devient plus fluide, plus pertinente, plus humaine.



Le Forum des Pionniers 2025, dans le cadre inspirant de la Région Sud, sera le lieu pour poser ensemble les bases de cette nouvelle intermédiation : une posture éclairante, hybride et tournée vers la co-construction d’un tourisme durable, attractif et désirable.