Le Forum des Pionniers 2025 : une édition marseillaise entre réflexion, territoire et transformation

Fidèle à son ADN, le Forum a aussi permis de vivre la destination au plus près. Dès le premier jour, les Pionniers ont embarqué pour un rallye au cœur du Panier, précédée d’un déjeuner au Rowing Club avec vue imprenable sur le Vieux-Port. Un moment idéal pour lancer les échanges dans une atmosphère conviviale et tisser des liens.



La soirée d’ouverture à la Grotte Cosquer a offert une plongée saisissante dans le patrimoine préhistorique, tandis que le dîner insolite au Domaine Saint Ser, orchestré par le chef étoilé Mathias Dandine et l’historien cuisinier Emmanuel Perrodin, a marqué les esprits par son atmosphère poétique et son ancrage territorial au pied de la Sainte-Victoire.



Le troisième jour, les Pionniers ont quitté les salles de réunion pour partir à la rencontre du territoire, à travers six excursions thématiques soigneusement imaginées pour illustrer toute la richesse et la diversité de la région Sud.



À Salon-de-Provence, les participants ont découvert le Mas des Bories, un domaine oléicole d’exception où tradition et innovation se rencontrent autour de l’huile d’olive. Une immersion sensorielle au cœur de la production, entre moulins, vergers et savoir-faire ancestral.

La visite s’est poursuivie dans le centre historique de Salon, cité chère à Nostradamus, avec ses ruelles animées, son patrimoine provençal et une atmosphère authentique. Une manière de relier les saveurs du terroir à l’histoire vivante de la ville.



Martigues, c’est un tout autre modèle qui a été exploré : celui d’une ferme en permaculture, au plus près de la terre et des valeurs de durabilité. Ici, les circuits courts ne sont pas un slogan, mais une réalité vécue au quotidien. Les échanges avec les producteurs ont permis de poser des mots et du sens sur les transformations en cours dans les pratiques agricoles et touristiques.



À La Ciotat, les Pionniers ont chaussé leurs baskets pour une randonnée dans les calanques, joyau minéral et végétal à quelques pas du port. Une balade vivifiante entre mer turquoise, falaises escarpées et senteurs de pin, conclue par un déjeuner convivial les pieds dans l’eau.

À Cassis, cap sur la mer avec une sortie bateau dans les calanques, suivie d’une dégustation de vins. Une immersion élégante et typiquement provençale, entre paysages grandioses et plaisirs œnologiques, pour reconnecter le tourisme à l’authenticité du produit et à ceux qui le façonnent.



À Cassis, cap sur la mer avec une sortie bateau dans les calanques, suivie d’une dégustation de vins. Une immersion élégante et typiquement provençale, entre paysages grandioses et plaisirs œnologiques, pour reconnecter le tourisme à l’authenticité du produit et à ceux qui le façonnent.



Sur la Côte Bleue, à Carry-le-Rouet, les Pionniers ont pu profiter à pied de la calanque des Eaux Salées et de ce littoral sauvage et préservé, avant de savourer un déjeuner en bord de mer. Une parenthèse iodée sous le signe de la détente, de l’échange informel et de la beauté simple du Sud.



Enfin, à Aubagne, l’excursion combinait patrimoine et artisanat local, avec la visite de la Maison Ferroni, maison emblématique du spiritueux français, et la rencontre de créateurs engagés dans la transmission des savoir-faire. Une façon concrète de valoriser les métiers manuels, l’histoire industrielle et la mémoire vivante du territoire.



Ces expériences ont permis aux Pionniers de mieux comprendre la réalité locale, de rencontrer ceux qui font vivre le tourisme au quotidien, et d’approfondir leur capacité à raconter ces lieux avec justesse, responsabilité et émotion.

Cette journée a réellement renforcé la cohérence du Forum : comprendre un territoire pour mieux le vendre, le respecter et le valoriser.