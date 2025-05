Forum des Pionniers : réinventer l’intermédiation à grande vitesse

Le train Frecciarossa, navire amiral de Trenitalia, se distingue non seulement par ses performances techniques (jusqu’à 300 km/h, faible empreinte carbone, silence à bord), mais aussi par la qualité de ses services. Les passagers peuvent choisir entre les classes Standard, Business, Sala Meeting et Executive, selon leurs attentes et leur budget.



● Classe Standard : un confort optimal à prix doux, idéal pour les familles ou les jeunes voyageurs.

● Classe Business : plus d’espace, de calme et de services à bord (dont l’accueil avec boisson chaude ou froide, snacks et vrai café italien).

● Sala Meeting : une vraie salle de réunion, privatisable entre 2 et 5 personnes.

● Classe Executive : un « salon » confidentiel de 10 sièges en cuir et pivotable. Un service de restauration haut de gamme, à la place et illimité.



Pour les intermédiaires, cette diversité permet de segmenter l’offre, de faire du cross-sell ou de proposer des options premium à une clientèle affaires ou haut de gamme. Et surtout, de sortir du “train basique” pour raconter une vraie expérience.