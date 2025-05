Forum des Pionniers : l’intermédiation réenchantée par l’art du voyage sur mesure local

Implantée depuis ses débuts en Asie, Shanti Travel travaille main dans la main avec des partenaires locaux sélectionnés pour leur sérieux, leur sens de l’accueil et leur respect des valeurs humaines. Ce positionnement permet de favoriser un tourisme plus juste, plus lent, plus conscient. Le temps passé par chaque équipe en fam trip correspond à plus de 10 jours par expert voyage par an. C’est l’avantage d’être sur place, les basses saisons sont mises à leur avantage.



La charte éthique de l’entreprise est claire : limiter du nombre de kilomètres parcourus, hébergements familiaux ou écoresponsables, activités basées sur l’échange et la découverte culturelle, respect des populations et des saisons locales. Pour chaque voyageur, le DMC peut collecter l’empreinte carbonne pour l’agence en fFrance à hauteur de 1,23 euros par jour & par pax.



Shanti & Tierra mettent à disposition des gourdes personnalisables pour limiter le recours aux bouteilles plastique. Des pompes sont ajoutées dans les voitures ou minibus & des app pour trouver de l’eau dans les “galons”.



Ce tourisme de rencontre, respectueux et curieux, séduit une clientèle de plus en plus en quête de sens et cela donne aux intermédiaires une offre alternative forte face aux circuits industrialisés.