Forum des Pionniers : revivez en images la 23ème édition à Marseille et en Région Sud

Le thème de cette année, « Les futurs de l’intermédiation : nouveaux rôles, nouvelles relations, nouveaux horizons », a guidé les discussions tout au long du Forum. Dans un contexte de mutation accélérée — montée en puissance de l’IA, nouvelles attentes des voyageurs, évolution des parcours clients — les Pionniers ont exploré ensemble les grandes transformations à l’œuvre dans les métiers de l’intermédiation touristique.



Trois tables rondes structurantes ont rythmé les réflexions collectives. La première s’est penchée sur l’avenir même du rôle d’intermédiaire à l’heure où le client final devient de plus en plus autonome. Quelle valeur ajoutée apporter ? Comment redevenir un repère de confiance dans un univers saturé d’informations ?



La seconde table ronde a mis en lumière la nécessaire cohabitation entre intelligence humaine et outils technologiques. IA générative, data, automatisation… jusqu’où aller pour rester performant, tout en conservant une relation client authentique et éthique ?



Enfin, la troisième table ronde a recentré les échanges sur les enjeux territoriaux, avec un zoom particulier sur la Région Sud. Comment les intermédiaires peuvent-ils mieux valoriser les destinations françaises ? Quelles alliances activer avec les acteurs locaux pour proposer des expériences plus riches, plus responsables et plus cohérentes avec les identités territoriales ?