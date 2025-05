Forum des Pionniers : reconnecter les voyageurs au monde, sans coupure ni surcoût avec Orange Travel – Esim, soyez vous aussi partenaires et revendeurs !

Dans cette nouvelle ère où le digital accompagne chaque instant du voyage, l’intermédiaire touristique ne se limite plus à vendre un produit. Il devient un facilitateur d’expériences. En proposant des solutions de connectivité via Orange Travel, il apporte à ses clients une sérénité numérique, une continuité de service, et une réponse concrète à une inquiétude fréquente.



Grâce à une offre claire, prête à l’emploi, l’intermédiaire du voyage propose un service de E SIM rassurant, moderne et utile, qui renforce la qualité de sa relation client. Ce rôle de conseiller numérique est aussi une opportunité : proposer Orange Travel au moment de la vente permet à l’intermédiaire de se positionner comme un acteur du tourisme à l’écoute, capable de personnaliser l’expérience et d’aller au-delà de la simple réservation.



Un service simple, personnalisable et à marge maîtrisée.



L’une des grandes forces d’Orange Travel est la simplicité d’intégration et les différentes possibilités de partenariats. Les partenaires peuvent choisir entre cartes SIM physiques ou eSIM digitales, en fonction du profil de leur clientèle. L’activation est simple, sans complexité technique, et les forfaits sont adaptés à chaque destination.



Les professionnels peuvent aussi intégrer l’offre Orange Travel dans leur parcours client en quelques clics avec plusieurs modes de partenariat possibles.



Orange Travel gère les ventes et l’installation ainsi que le service client (produit clé en main, en BTB) : avant le départ, pendant le voyage et à l’arrivée, selon le modèle économique et de partenariat choisis par le partenaire entreprise (distribution, affiliation, partenariat, intégration des APIs …). Pour discuter des modèles, vous pouvez contacter les équipes B2B d’Orange Travel pour créer des offres et des packages spécifiques.



Le modèle B2B est très flexible, en partenariat ou en affiliation, et les marges sont connues à l’avance. C’est une offre additionnelle et cela offre une marge aux acteurs du tourisme, facile à intégrer dans une offre voyage, ce qui permet d’enrichir l’expérience client tout en générant du chiffre d’affaires complémentaire. De plus, Orange Travel peut être personnalisée ou co-brandée ou pas, permettant aux agences d’offrir ce service de SIM en leur nom propre, tout en s’appuyant sur la qualité du réseau Orange.



Le voyage sera avec Orange Travel toujours mobile et connecté avec des coûts et des offres par région, par pays et selon la durée : à la carte.



Le Forum des Pionniers 2025 met en avant ces nouveaux acteurs du tourisme : plus qu’un distributeur, il devient un créateur d’expériences. Orange Travel s’inscrit pleinement dans cette vision de partenariat et d’innovation.



C’est aussi un levier pour construire une relation client différenciante. Grâce aux solutions Orange Travel, les professionnels peuvent rester connectés à leurs clients en permanence : pour proposer des services, recueillir des retours d’expérience, ou entretenir le lien.



Enfin, Orange Travel s’appuie sur le savoir-faire technologique d’Orange, sur sa couverture dans le monde entier, et sur la protection des données et la sécurité, assurées par Orange. Un gage de confiance, essentiel dans un monde où la sécurité numérique est devenue une préoccupation majeure.