Theta Travel Tech, l’intelligence augmentée au service d’un nouveau voyage

Avec ses partenaires comme La Vitre ou KaviAR Tech, Theta Travel Tech explore aussi des voies plus sensorielles : agence immersive en réalité augmentée avec CRM spatial, visioconférence pour limiter les déplacements professionnels, showroom virtuel… Tout est pensé pour rendre le digital plus humain, plus agréable, plus durable.



Theta Travel Tech déploie des solutions et élégantes et efficaces qui conjuguent innovation, sobriété et responsabilité, avec en point de mire permanent la performance et l’optimisation des revenus.