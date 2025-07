Air France-KLM déploie une Gen AI Factory

La Gen AI Factory permet à Air France-KLM de réduire de plus de 35 % le temps de développement des solutions IA

La Gen AI Factory d’Air France-KLM , conçue avec le, a pour objectif de structurer l’adoption de l’IA générative à l’échelle de l’entreprise. Cette plateforme permet de sélectionner les projets à fort potentiel, de mobiliser les ressources nécessaires à leur développement et de les déployer plus rapidement. Grâce à cette organisation,a pu améliorer ses processus dans plusieurs domaines, comme le diagnostic et la réparation de dommages sur les avions, ou encore le service client.Le groupe a également mis en œuvre des(retrieval-augmented generation), combinant génération de texte et recherche documentaire.», indique le communiqué. Cette dynamique s’inscrit dans la, déjà engagée avec la migration de ses applications vers le cloud.