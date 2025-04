Air France-KLM dévoile des résultats encourageants au premier trimestre 2025

Au premier trimestre, la performance par région a été contrastée pour Air France-KLM. Sur l’Atlantique Nord, les recettes unitaires ont progressé de 11 %, dans un contexte de capacité stable, soutenues par un yield élevé, notamment sur les liaisons vers les États-Unis où le point de vente américain a été déterminant.



En Amérique latine, les recettes unitaires ont suivi l’évolution de la capacité (+3 %), avec un yield en hausse de 4,5 % et un coefficient de remplissage stable à 90 %. En Asie et au Moyen-Orient, les recettes unitaires ont augmenté de 6,4 %, portées par un yield en progression de 6 %, avec un remplissage stable à 87 %. La croissance a été tirée par l’Asie, tandis que la zone Moyen-Orient a été affectée par l’arrêt de la desserte d’Abou Dhabi. Air France-KLM a repris ses vols vers Tel Aviv et Beyrouth.



Dans les Caraïbes et l’Océan Indien, la capacité a fortement augmenté (+7 %), mais la demande plus faible a généré un contexte concurrentiel accru, entraînant une baisse des recettes unitaires de 6 %.



En Afrique, malgré une capacité en hausse de 2 %, les recettes unitaires ont reculé de 1 %, impactées par une baisse de deux points du taux de remplissage, à 83 %, notamment en raison du Ramadan, du décalage de Pâques et d’effets de calendrier.



Sur le réseau court et moyen-courrier, la capacité a progressé de 8 %, avec une stabilité du taux de remplissage à 82 %, mais un recul du yield de 2,7 %. La performance a été affectée par un déséquilibre entre l’offre et la demande, un calendrier défavorable et une baisse du trafic de correspondance.