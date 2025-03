Air France - KLM : des résultats 2024 globalement bons, quid de 2025 ?

L'année 2024 ne fut, pour le secteur du tourisme et de l'aérien, pas de tout repos.



Après des grèves, des élections, des Jeux olympiques et une économie ramollie, nous aurions pu nous attendre à des secousses dans l'industrie. Finalement bon nombre d'acteurs ont sauvé la face et même réalisé un bel exercice.



Le groupe Air France - KLM a finalement sauvé son année grâce à un solide 4e trimestre, pour clôturer avec un résultat net positif de 489 millions d’euros. Certes le repli est spectaculaire, mais il existe des explications conjoncturelles à cela.



" Au quatrième trimestre 2024, Air France-KLM a réalisé une bonne performance, concluant de façon positive une année marquée par des défis à la fois opérationnels et externes.



Alors que nous célébrions le 20e anniversaire du Groupe, les Jeux olympiques de Paris 2024 nous ont fourni une plateforme unique pour démontrer notre expertise et nos compétences opérationnelles et ont offert une visibilité inégalée à la destination France.



En 2025, nous continuerons de déployer notre stratégie, en plaçant à nouveau la transformation comme notre priorité numéro un. Dans ce contexte, nous restons confiants dans notre capacité à atteindre notre ambition à moyen terme, avec un pilotage rigoureux des investissements et de nos coûts, " a commenté Benjamin Smith, le directeur général du Groupe.