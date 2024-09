Transavia : rentabilité en vue en 2024 ?🔑

Oui, ça change beaucoup de choses.



D'un point de vue opérationnel, nous parlons d'avions neufs, donc ils tournent bien. Ils volent à plein et sont hyper fiables. Ça nous permet encore d'améliorer la performance opérationnelle.



D'un point de vue économique, ce changement est très positif, car ils consomment 15% de carburant en moins. Et sur les plus longs vols que nous opérons, ça fait une grande différence économique.



Pour nos clients, le confort est aussi amélioré puisque les cabines et les sièges sont neufs. Au niveau de l'expérience client, nous observons que les retours sont plus positifs sur les Airbus que sur les Boeing.



Nous voulons aller plus vite sur le renouvèlement.

C'est un très gros investissement.



Après l'effort a été consenti par le Groupe qui renouvèle la flotte pour l'ensemble des compagnies. Nous devons prouver que l'investissement est justifié et le traduire en performance économique.



Sur le sujet de la grille tarifaire, nous sommes dans un marché qui nous oblige à être dans cette gamme de prix. De plus, nos concurrents renouvèlent aussi leur flotte et ça ne se traduit pas par une hausse des prix.



Nous constatons que sur l'été, les prix ont plutôt été stables voire même orientés à la baisse par rapport à l'année dernière.



Dans un marché qui est aussi ouvert, aussi concurrentiel, il n'est pas possible d'augmenter les prix de 10 %, du jour au lendemain. Donc, nous faisons avec la loi du marché.