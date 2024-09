easyJet : Après Toulouse, d'autres fermetures à venir en France ?

Selon vous, il n'y a pas d'espoir de sauver la base de Toulouse ?



William Bourdon : Il n'y en a pas.



Il nous a été présenté la fermeture de la base de Toulouse et le plan de restructuration. Celui-ci implique que nous conservons le même nombre d'avions sur la France. Il est prévu que des mouvements d'avions iraient d'une base sur une autre.



Par exemple, un apparail basé à Charles de Gaulle va basculer à Nantes.



Nous trouvons la direction d'easyJet très, voire trop, approximative dans les chiffres qui sont donnés aux élus. Nous ne sommes pas dupes et nous savons lire les chiffres, ça ne correspond pas à nos analyses.



Il ne faut pas se voiler la face, nous risquons de rentrer dans un conflit de manière imminente.



On s'est concerté avec l'UNAC, l'entente syndicale est assez forte en ce moment, sur ce sujet nous avons un point de vue divergent, même si nous comprenons leur démarche.



Quelle analyse faites-vous de ce qui vous a été présenté par la direction d'EasyJet ?



William Bourdon : Les documents et le plan présenté ne font pas très professionnel.



Quand on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est bourré de fautes d'orthographe, que les chiffres ne sont pas bons... Tout ça fait très amateur, ça ressemble beaucoup à ce que fait EasyJet.



Je préfère analyser ces chiffres-là avec nos avocats, ensuite une fois que j'aurai un peu plus de choses concrètes sous la main, ça sera le moment de voir si ce qu'ils nous présentent est cohérent ou pas.