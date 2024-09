Grève easyjet : préavis illimité déposé dès lundi

easyJet se déclare 1ère compagnie européenne en termes de réseau et la 2e compagnie en France. La low cost annonce avoir transporté plus de 82 millions de passagers en 2023, dont plus de 11,3 millions de voyageurs d’affaires.



easyJet dispose d’une flotte de plus de 300 avions et exploite près de 1 000 lignes vers plus de 155 aéroports dans 35 pays.



EasyJet dispose actuellement de six bases opérationnelles en France en plus de Toulouse, qui sont situées dans les aéroports suivants : Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon-Saint-Exupéry, Nice-Côte d'Azur, Bordeaux-Mérignac et Nantes-Atlantique.