Hiver : easyJet lance 5 nouvelles lignes de Paris et Lyon

easyjet étoffe son programme hiver 2022 - 2023 au départ de la France. Voici les principales nouveautés :



Au départ de Bordeaux :

Copenhague sera desservie en exclusivité par easyJet depuis Bordeaux (2 vols par semaine jeudi et dimanche, du 10/11/2022 au 23/03/2023). Pour le programme hiver la compagnie augmente également ses fréquences vers Lisbonne.



Au départ de Toulouse :

La compagne proposera une nouvelle ligne entre Toulouse et Lisbonne. (5 vols par semaine Tous les jours sauf

jeudi et samedi du 30/10/2022 au 24/03/2023)



Au départ de Paris CDG :

2 nouvelles destinations easyJet à Paris CDG pour la saison hiver 2022/2023 : Palerme (2 vols par semaine Mardi et samedi Du 01/11/2022 au 25/03/2023) et Liverpool (Jusqu’à 1 vol quotidien du lundi au dimanche Du 30/10/2022 au 25/03/2023).



Au départ de Rennes :

Lisbonne sera desservie en exclusivité par easyJet depuis Rennes pour la saison hiver 2022-23 (3 vols par semaine Mardi, jeudi et samedi du 01/11/2022 au 25/03/2022).



Au départ de Marseille :

easyJet propose deux nouvelles destinations à Marseille pour la saison hiver 2022/2023 : Bâle-Mulhouse (exclusivité - 2 vols par semaine Lundi et vendredi du 31/10/2022 au 24/03/2023) et Lisbonne (5 vols par semaine Tous les jours sauf vendredi et dimanche du 31/10/2022 au 25/03/2023).