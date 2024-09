easyjet veut lancer un plan de départs volontaires "limité"

easyjet annonce sa volonté de réorganiser ses opérations en France. Dans un communiqué de presse la low cost orange précise qu'elle a débuté une consultation auprès de ses partenaires sociaux au cours de laquelle sera présentée son projet de fermeture de sa base de Toulouse d’ici à la fin de la saison d’hiver (mars 2025).



Elle souhaite proposer à chacun des employés impactés "de poursuivre leur activité au sein d’une autre base française de la compagnie".



Dans le cadre de cette réorganisation, la compagnie souhaite réaffecter les deux avions qui étaient basés à Toulouse vers d’autres bases de la compagnie en France, précise encore le transporteur qui explique ce choix :



"La proposition de fermeture de la base de Toulouse est due à une combinaison de facteurs, dont une reprise plus lente post-COVID et la pression inflationniste, qui impacte la capacité d’easyJet à investir davantage en France. Cependant, easyJet s'engage à continuer de desservir Toulouse en tant que destination;



(...) La proposition de réorganisation de la structure d’easyJet en France avec le transfert de trois avions, fait partie intégrante de la stratégie à long terme de la compagnie pour pérenniser ses activités sur le marché français. Elle permettra à la compagnie orange de saisir les opportunités de croissance et de maintenir sa place de deuxième compagnie aérienne en France."