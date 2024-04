EasyJet suspend ses vols vers Tel Aviv jusqu’à la fin octobre

Eaysjet qui avait suspendu ses vols vers Tel Aviv en Israël jusqu'au 21 avril après l'attaque de l'Iran contre Israël, le week-end dernier, prolonge finalement l'arrêt de ses vols jusqu'en octobre prochain.



Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a tiré plus de 300 drones et missiles sur Israël. Les espaces aériens des pays limitrophes (Israël, Liban, Jordanie, Irak et Iran) ont fermé temporairement leurs espaces aériens.



Depuis ils ont rouvert, et plusieurs compagnies aériennes ont repris leurs vols dans la zone.