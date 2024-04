Attaque Iran - Israël : les compagnies aériennes adaptent leur programme de vols

Par ailleurs, des mesures commerciales sont en place, permettant aux clients de reporter ou d’annuler leur voyage sans frais pour des voyages prévus jusqu’au 22 avril 2024.



Air France adapte également le plan de vols de certaines de ces liaisons, notamment vers Dubaï, Abu Dhabi, l’Inde et Singapour. Elle indique que " des allongements de temps de parcours compris entre 5 et 45 minutes sont à prévoir ".



Le transporteur tricolore, rappelle que "la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue. La compagnie suit en permanence l’évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils afin d’assurer le plus haut niveau de sureté et de sécurité des vols. "