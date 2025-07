Agence versus Travel Planner : le joli coup de com' de la Ministre du Tourisme

"À l’inverse, de nombreux "travel planners", très en vogue, n’offrent aucune garantie en cas d’aléa. Ils ne sont pas encadrés par la législation du tourisme – un vrai sujet de vigilance." a-t-elle ajouté, précisant que "i[permettre aux consommateurs de choisir les acteurs adaptés pour voyager en toute confiance, c’est aussi ça, la mission du ministère du Tourisme. "

Rien de plus encourageant pour tous les professionnels de notre secteur (agences de voyages, tour opérateurs, réseaux de distribution) que de voir l'importance que vous accordez au respect du cadre légal, à notre engagement et notre expertise, dans l'accompagnement et l'assistance de millions de voyageurs français, pour faire en sorte que leur voyage à l'arrivée soit à la hauteur de leur rêve au départ... et ce quelque soient les imprévus en cours de route !



Votre visite hier matin est un signal très fort pour notre profession, plus indispensable que jamais pour garantir la protection des voyageurs, dans un contexte géopolitique, climatique, social ou sanitaire particulièrement mouvant."

"Les dangers que représente le développement d’opérateurs non immatriculés auprès d’Atout France sont aujourd’hui clairement identifiés, tant par la ministre Nathalie Delattre que par la DGCCRF, qui était représentée à ce rendez-vous au plus haut niveau par sa directrice générale, Sarah Lacoche. Nous savons pouvoir compter sur les pouvoirs publics pour renforcer l’information du grand public sur les garanties offertes par les véritables opérateurs de voyages."

"particulièrement sensible" à la visite de Madame la Ministre. "C’est une première de mémoire pour notre secteur. La présence de la ministre, accompagnée de la DGCCRF, marque une reconnaissance concrète du travail de nos professionnels, de leur rôle déterminant pour accompagner et sécuriser les voyageurs. Cette visite est un signal positif : celui d’un dialogue constructif entre l’État et les professionnels du tourisme que nous sommes. Nous continuerons à faire entendre notre voix."

a ajouté : "De son côté Guillaume Beurdeley, secrétaire général adjoint des Entreprises du Voyage qui était également présent, précise : Sur LinkedIn, Valérie Boned , s'est dit quant à elle,