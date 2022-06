Sa carrière commence en tant que agent de voyages pour Mariot Voyages et Rose Voyages, puis il devient commercial pour Ollandini voyages durant 3 ans et Héliades durant 2 ans.



Désirant se recentrer sur le BtoC et la production il sera en charge de créer et développer le service Groupe car et avion pour Slembrouck Voyage.

En 2019 il rejoint les équipes de Kit voyage( 3 agences) et celles et un TO spécialiste des iles espagnoles sous la marque Flanéo By Kit voyages afin d’animer le service Groupes et Web en BtoC.



En parallèle, il a co-fondé le helpdesk officiel des pros du tourisme et le CDMV deux groupes très actifs sur Facebook depuis près de 3 ans au service de la profession : Helpdesk officiel des pros du tourisme avec Myriam Tord, Emmanuelle Llop et Guillaume Linton (5500 membres) et le CDMV ( collectif de défense des métiers du voyage ) avec Emmanuelle Dupas / David Dahdi / Pascale Orsola / Caroline Téxier / Mehdi Helali avec l’aide de Barbara Roussel, Sonia Faris, Stéphane Verdier, Audrey Peri et Aymeric Becaud.



2002-2003 - Agent de voyage au sein de Mariot voyages Lille

2003-2005 - Commercial Nord/Est pour Ollandini voyages.

2006-2008 - Commercial Nord/ Normandie pour Héliades.

2008-2019 - Responsable Commercial Groupes pour l‘autocariste Slembrouck voyages à Fleurbaix.

2019 à Aujourd’hui : Agent de maitrise en tant Technico-Commercial Groupes et Web pour le mini-réseau Kit Voyages sous la direction de Tiphaine Heem-Fihey (CEDIV) (Nord)