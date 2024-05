EDV vs Travel Planner : "une main tendue à gauche, le bâton à droite" 🔑

Nous avons commencé à travailler de manière assidue sur ce sujet délicat.



Nous ne devons pas nous tromper de cible, les travel planners et les coachs sont tendance, mais ils ne doivent pas être les arbres qui cachent la forêt des illégaux qui exercent la profession d'agents de voyages sans être immatriculés.



Notre rôle dans cette commission est avant tout de faire la chasse aux illégaux et certains travel planner rentrent dans cette case, pas tous,

Vous avez des associations, des personnes qui s'autoproclament agents de voyage et d'autres qui font de la production et amènent des groupes à l'étranger.



Notre deuxième sujet est celui des coachs et travel planner.



Au début, ils nous disent qu'ils n'apportent que du conseil et qu'ils facturent ce travail. Plus on creuse et plus on se rend compte qu'effectivement, ils font du conseil, mais que la frontière est tellement mince que la dérive est vraiment facile,

L'instance s'est réunie deux fois, le principal enjeu étant d'élaborer une doctrine pour ensuite la suivre à la lettre et avoir un cadre de réflexion dans lequel évoluer." recadre Frédéric Savoyen, président d'Eluxfrance.Ainsi, la délégation a un rôle de gendarme, afin de protéger la profession des dérives.Dans une partie des cas, les entreprises ou personnes épinglées ignorent la loi et rentrent dans les clous ou préfèrent arrêter, dans une autre, il faut aller un peu plus loin.Le nombre peut paraître faible, mais il faut aussi se rendre compte que les travel planners sont une minorité dans ce lot." explique Jean-Charles Franchomme.