Coach Voyages : les EDV demandent un retour à l'ancienne législation

En 2023, les Entreprises du Voyage ont reçu une centaine de signalements. Le traitement de ces dossiers suit toujours la même procédure :



Etape 1 : une mise en demeure et un courrier d’explication envoyés à l'opérateur qui a fait l'objet d'un signalement. Les Entreprises du Voyage agissent en leur nom, dans l’intérêt de la profession et après avoir bien constaté que l'opérateur est bien dans le cadre de l’exercice illégal du métier.



Résultat : 50% des cas sont résolus dès l'envoi de ce premier courrier.



Etape 2 : Si la première étape n'aboutit pas, les EDV passent par la case répression des fraudes au travers des DDPP (Directions départementales de la protection des populations, antennes départementales de la DGCCRF, ndlr).



Résultat : 25% des cas sont résolus après l'action des DDPP. " Nous avons des réponses différentes selon les DDPP dans lesquelles nous intervenons. Dans certains départements cela fonctionne très bien, et dans d’autres c’est plus compliqué. Cela va beaucoup mieux qu’auparavant, mais il y a encore du travail à faire ", précise Guillaume Beurdeley.



Etape 3 : Action devant le tribunal correctionnel. L’exercice illégal est une infraction pénale, passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



Résultat : Une action engagée en 2023 est toujours en cours. Il faut en moyenne 3 ans pour voir aboutir la procédure. Deux autres actions sont en préparation pour 2024. "Concernant les actions en justice devant le tribunal correctionnel, l’idée n'est pas d'engager des moyens infinis mais d'obtenir une jurisprudence précise sur une action ciblée", précise le secrétaire général adjoint.