Eté 2025 : "Rien n’est encore joué !" selon Valérie Boned (EDV)

A noter que l’ensemble des canaux de distribution sont en retrait en nombre de dossiers pour juillet et août par rapport à l’été 2024.



Si les agences de voyages physiques limitent la baisse à -1%, les sites e-commerce et centres d’appels enregistrent un recul plus marqué, proche de -10%.



En revanche, les tendances divergent sur le panier moyen : il progresse de +4% dans les agences, atteignant 3 370€, alors qu’il recule de -5% pour la vente à distance, à 1 460€.



" Ces évolutions traduisent un marché où les voyageurs privilégient davantage l’accompagnement et des prestations à plus forte valeur ajoutée, tandis que sur internet ou en centre d’appels, la recherche d’offres moins coûteuses ou de courts séjours pèse sur le panier moyen ", ajoutent les EDV.



De la même façon, de fortes disparités persistent entre les principales catégories de séjours réservés par les Français pour cet été : les forfaits hors circuits reculent nettement (-9%) en nombre de dossiers, tandis que les hébergements seuls (+8%) et les circuits (+4%) progressent par rapport à 2024.



Les circuits bénéficient en outre d’une hausse marquée du panier moyen (+6%, à 5 725 €), confirmant une tendance inflationniste. Le poids prédominant des forfaits hors circuits continue toutefois de freiner le redressement global du marché à fin juin.