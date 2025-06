Valérie Boned (EDV) : "L’activité est assez tendue depuis ces trois dernières semaines"

"Nous sommes très attentifs. L’activité est assez tendue depuis ces trois dernières semaines.



La conjoncture immédiate à chaud, avec le conflit en Ukraine et au Proche et Moyen Orient, a un impact important sur les voyages vendus.



Le contexte anxiogène aura des répercussions. Toutefois, depuis une semaine, nous sentons que ça frémit sur juillet et août. L'été est là, mais il n'est pas fait".

"Cela a un énorme impact sur les opérateurs. Nous travaillons ensemble pour faire remonter cette problématique, avec le SETO, Voyageurs du Monde ou encore Laurent Abitbol."

Comme chaque année, les Entreprises du Voyage ont organisé conjointement leur Assemblée générale avec l'APST, ce 18 juin 2025 au Pavillon Gabriel à Paris.En ouverture, Valérie Boned , présidente du syndicat patronal, est revenue sur l'activité en demi-teinte de ces derniers temps.La présidente a également évoqué son inquiétude sur Comme le révélait TourMaG, l'ensemble des compagnies aériennes tanzaniennes ont été placées sur la liste noire des transporteurs interdits en UE.