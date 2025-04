Escroquerie "Evasion Ensemble" : le gérant condamné à 5 ans de prison dont 2 avec sursis

se désolidariser de lui pour raisons personnelles"

Le CDMV suivait ce dossier depuis 3 ou 4 ans. La commission commerce illégal des EDV aussi. Nous sommes satisfaits du verdict

Nous souhaitons alerter les voyageurs des dangers de passer par des opérateurs non immatriculés et nous voulons aussi défendre la profession bien sûr".

Tout bascule ensuite lorsque certains personnes qui semblaient proches de Xavier Roze, indiquent sur les réseaux sociaux "Puis tout s'enchaîne : une cliente qui avait réservé un voyage par ce même intermédiaire fait savoir sur Facebook que son voyage à Lloret de Mar en EspagneLes participants se rendent compte alors qu'il n'y aura pas de voyage, ni à New York, ni à Lloret. Et impossible alors de récupérer les acomptes...Aujourd'hui, la justice a tranché. ", commente Jean-Charles Franchomme, président du CDMV (Cercle de défense des métiers du Voyage).Dès 2021, Les Entreprises du Voyage avaient alerté les services de l’Etat et mené une action auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), équivalent de la DGCCRF au niveau départemental, sur les agissements de Xavier Roze.devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer. La saisine du tribunal datait de 2022, mais cette action n'avait pas abouti.Dans le cadre de ce procès, les EDV se sont portées parties civiles à l'audience. Elles recevront, de leur côté, 1 000 euros de dommages et intérêts et 750 euros de frais.