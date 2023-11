Affaire Voyageons Ensemble : "Nous sommes face à une défaillance de l'Etat" 🔑

Nous avons employé tous les moyens légaux pour faire fermer cette agence illégale, y compris une action pénale devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer qui est toujours en cours. La saisine du tribunal date de 2022 et nous n'avons toujours pas de décision.Le temps de la justice est long, cela peut prendre 2 ou 3 ans. C'est beaucoup trop long pour éviter ce type de situation dramatique.Le préfet avait le pouvoir de faire cesser cette activité, mais cela n'a pas été le cas.Nous sommes face à une défaillance de l'Etat qui était informé et qui n'a pas agi. Les Entreprises du Voyage ont employé tous les moyens légaux pour faire cesser cette activité.Le site Voyageons Ensemble proposait une offre fournie, diverse et variée sans immatriculation , ni garantie financière, ni assurance RCP. Lorsque nous avons effectué le signalement à la DDPP, l'activité s'est déplacée sur les réseaux sociaux, et nous l'avons aussi signalé.Nous allons poursuivre notre action. Nous continuons et nous allons revenir vers les services de la DGCCRF pour les sensibiliser à nouveau à ce dossier.