Agents de voyages : exercice illégal du métier, mais que fait la police ? 🔑

Pourtant il faut reconnaître que le marché se structure bel et bien autour des coachs voyages. Chapka a lancé en exclusivité avec Hiscox une assurance RCP pour les apporteurs d'affaires et les conseillers en voyage non immatriculés, qui travaillent en lien avec des opérateurs en règle.Par ailleurs,font signer à ces indépendants des contrat d'apporteur d'affaires. Il va falloir franchir sans doute une nouvelle étape et établir des règles du jeu pour éviter le flou artistique actuel.Bien entendu, à coté de cela, il faudra encore et toujours évangéliser les consommateurs ! Comment ? Telle est la question ! Les Entreprises du Voyage, l'APST ont bel et bien lancé des campagnes mais force est de constater qu'il reste encore du chemin à faire...Et du chemin il en reste aussi à parcourir du côté de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et de la justice qui paraissent bien démunies, bien trop lentes ou peu préoccupées par le secteur du voyage (chacun jugera) pour faire respecter la législation.Des mesures ont déjà été prises pour mieux contrôler les influenceurs , alors à quand des contrôles sérieux pour les coachs voyages ? A quand, une véritable campagne pour informer les consommateurs ?Encore une fois cette affaire éclabousse la profession qui aurait intérêt à trouver un véritable statut à aux indépendants pour mieux clarifier leur position vis-à-vis du consommateur... et les différencier des personnes sans scrupules. Certification, validation d'aptitude professionnelle... les pistes peuvent être nombreuses et méritent d'être inventées !